彩虹-4無人機

軍方17日說，首度發現彩虹-4武裝無人偵察機出現在台灣周邊。而這是繼無偵-7高空長航時無人機15日首度現身後，第6種9月出現在台灣周邊的無人機。

據中方官媒《環球時報》18日報導，中方專家周日說，在台獨分子和外部勢力挑釁之際，為了維護國家主權和領土完整，預料會有更多解放軍無人機加入例行巡航與軍演。

台灣國防部說，17日出現在台灣周邊的20架中方軍機中，有1架彩虹-4武裝無人偵察機進入西南防空識別區。

而彩虹-4是繼無偵-7、BZK-007、BZK-005，KVD-001和TB-001之後，第6款現身台灣周邊的中方無人機。

無偵-7高空長航時無人機

中國軍事專家傅前哨說，自從美國聯邦眾議院議長裴洛西8月初率團訪台後，解放軍就在台灣周邊舉行大規模海空聯合軍演，也開始出動無人機巡航。他指出，這些無人機大小不同，來自不同軍種和部門，並負擔了包括偵察、目標引導、直接攻擊和損害評估等不同任務。

而長航時無人機能在目標區上空停留很長的時間，並能維持控制數十計小時。此外，傅前哨說，為了因應台獨分子和外部勢力挑釁，解放軍正加強備戰，預料會有更多不同型無人機會在台灣周邊進行巡邏和軍演，而這類活動也會變得更例行。他並說，要是台海爆發衝突，預料無人機將是中方率先部署的武器。