去年夏天，美國德州冰風暴造成近7成德州人平均停電42小時，今年全球面臨超過40度的超高溫夏季，氣候變遷不再是幾十年後的問題，是現在就要開始改變，投資契機也由此而生。為了因應全球ESG風潮與減碳目標，全球供應鏈企業瘋搶綠電，10月初即將募集的「富邦全球ESG綠色電力ETF」，最低只要1萬5千元即可參與綠電兆元商機。

綠能科技包括一般人熟悉的太陽能、風能等綠電、還有因提高綠電所衍生的儲能設備及電網建置，更有因應移動革命的電動車相關科技發展。根據國際能源總署推出2050淨零排放規劃，碳排主要來源於發電、工業、交通與建築，目前的各國減排政策及能源轉型針對地主要是發電與交通。根據國際能源署預估，綠能將在2025年取代燃煤，正式成為電力主要來源。歐盟也正式宣布在2035年停售燃油車。目前正是各國加大綠電投資的起點。

富邦全球ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄指出，達成減碳目標是目前全球趨勢，目前除了台積電，其實已經有很多企業正在瘋搶綠電，目前全球已有超過370個企業加入RE100組織(註)，公開承諾於目前至2050年間達成100％使用綠電，像Google、Apple、可口可樂等企業都已經加入，並且Google、Apple都開始要求供應商必須使用綠電。目前估計這些參與企業每年對綠電需求已經超越一個G7國家（如英國）的用電量。

除了全球企業搶綠電外，各國政策也是大力支持，像歐洲因應烏俄戰爭額外投入2,100億歐元提升綠能占比以達到能源自主，並且2023年將開始試行課徵碳關稅，間接強迫各國能源轉型。美國近期也提出削減通膨法案，提出3,690億美元來支持能源轉型政策，是美國史上對氣候和能源最大的投資；另外，台灣前瞻基礎建設計畫也編列了新台幣272億元預算投入綠能建設與研發。洪珮甄認為，這些都是可以讓綠電產業直接受惠的利多。

洪珮甄建議，投資人不妨藉由「富邦全球ESG綠色電力ETF」參與綠電兆元商機，由於該ETF追蹤的ICE FactSet全球綠能ESG指數，成分股配置全球與太陽能、風能、氫能、水力、地熱、生質能及電池儲能科技相關之行業，並納入晨星旗下Sustainalytics提供之ESG風險分數，剔除高風險的危險企業，挑選自由流通市值排名前35之大型企業。公司範圍從台灣到全世界，可說是一網打盡淨零轉型的投資機會。