為因應台商回台設廠用地需求，經濟部主動規劃設置產業園區，並且優先選擇台糖公館農場及南靖農場來開發中埔及水上產業園區，兩個園區已分別於111年6月30日及7月4日核定設置，共可為嘉義縣增加88.52公頃的產業用地。經濟部18日分別於嘉義縣中埔及水上園區內舉辦動土典禮，並由蘇貞昌院長親自主持祈福動土儀式，為園區開發工作正式拉開序幕。

中埔及水上園區，距離相近僅9公里。引進產業以嘉義縣大埔美精機園區及馬稠後產業園區的支援產業為主。園區同步啟動開發，結合鄰近既有民雄、頭橋、嘉太、朴子等工業區，可有效串連嘉義整體產業軸帶，發揮相輔相成，達到擴增、外溢的最大效應，嘉義縣的產業發展正蓄勢待發。

中埔園區預計投入新台幣50億元，可以創造約5,426個就業機會及每年216億元產值；水上園區預計投入新台幣54億元，可以創造約6,151個就業機會及每年254億元產值。中埔第1區計5.06公頃，可提供19家廠商進駐；水上第1區計6.11公頃，可提供8家廠商進駐，兩個園區第1區土地皆預計於111年12月31日前提供廠商出租建廠，園區內公共設施也將陸續開始施工，預計於113年底全部公共設施完工，區內水、電供應無虞及各項公共設施一應俱全，歡迎廠商進駐，抵嘉投資。