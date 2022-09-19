搶秋涼啖鍋商機，王品集團旗下和牛鍋物吃到飽「和牛涮」即日起至10月31日前，全台8家分店同步推出免費升級「澳洲金牌純血和牛吃到飽」優惠，還有雙北4店限定的「+1元生啤喝到飽」活動，王品強調適合邀請「酒肉朋友」一起痛快享受。

「和牛涮」主打日式和牛鍋物吃到飽，嚴選穀飼400天以上的極上和牛，推出獨創「和牛三吃」。甜嫩肉片在甘醇的干貝昆布湯底，或九州蒜味湯底中輕涮幾秒，「極上和牛涮煮」是經典吃法。「極上和牛黑咖哩」選用多種蔬果、辛香料熬至深可可色，肉片、薯塊包裹辛口咖哩，入口即化。薄片和牛炙燒後刷上特製醬料，濃郁脂香覆上壽司米變身「炙燒和牛壽司」，讓人一貫貫停不了口。

除肉品無限續，「和牛涮」自助吧還供應70多種新鮮蔬菜、漿餃、副食、飲品等，指定套餐還可享用現做鯛魚燒。因應秋日，即日起至10月31日也推出限定版「起司麻糬鯛魚燒」，暖橘色外殼帶起司鹹香，內裡藏著Q彈麻糬夾心，還可填入北海道牛奶霜淇淋與日式晶凍、黑糖珍珠等配料。

「和牛涮」推出超佛心升級優惠，即日起至10月31日止，只要至全台8家分店消費頂級和牛或極上和牛套餐，即可免費升級「澳洲金牌純血和牛」吃到飽。擁有100％日本黑毛和牛血統的牛隻，被引進澳洲廣袤土地自然放養，僅有5％澳洲和牛獲得純血和牛的認證，而「和牛涮」使用的肉品更榮獲「2022年澳洲和牛品牌賽」金牌殊榮，具有媲美日本和牛的油花與香氣，但肉質柔潤不膩口，讓人一吃上癮。

此外，「和牛涮」雙北4家門店加碼推出「+1元生啤喝到飽」優惠，10月31日前周一至周五晚上八點後，至台北忠孝東、台北林森北、台北羅斯福、板橋文化店消費頂級和牛套餐，即可以1元加購ORION生啤酒喝到飽，同時還可享有免費升級澳洲金牌純血和牛吃到飽的優惠。

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