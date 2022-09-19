中秋節後，大陸正丁醇市場因下游需求穩步釋放，市場價格逐步上行；與節前相比，價格漲幅超3％，整體行情呈穩步上行態勢。台塑（1301）表示，第四季步入膠帶及塗料需求旺季，正丁醇（NBA）下游酯類客戶可望增加採購量，加上馬來西亞同業BASF（年產能13.5萬噸）歲修剛結束，市場供給偏少，預估價格持穩小漲。

此外，大陸PTA檢修及停產負荷仍較多，整體開工不高，PTA延續去庫，現貨高升水使基差漲至四年高位；下游聚酯開工負荷略有回暖，市場需求依舊欠佳，關注成本及聚酯需求變化。台化（1326）、東聯（1710）營運疏壓。

EG開工再下滑，帶動港口去庫明顯，加上乙烯價格堅挺，短期內EG震盪偏強運行。受颱風因素影響，大陸華東EG港口庫存去庫減少5.89％，惟EG社會庫存依舊處於歷年同期高位。

分析師認為，當前正丁醇下游需求在節後得到一定程度釋放，場內成交較活躍，工廠報價多堅挺，市場整體偏強運行為主。預估短期內大陸山東地區正丁醇市場多將持穩運行為主，市場行情能否持續上行還需多關注供需面的具體變化。

大陸今年PX新增產能預計1,000萬噸，PTA則有860萬噸，供過於求狀況不會改善，不過PX新產能多半在下半年，加上芳烴長期虧損將迫使部分減產，估計加工差會逐步恢復。

強化長期競爭利基，台化除今年跨入塑膠料回收領域，持續進行轉型，推動寧波ABS廠產能增加25萬噸，明（112）年寧波PTA廠擴增年產150萬噸製程，建廠採用最先進的生產技術，儲備新營運動能。