花東大震撼動全台，全台住宅地震險的投保率竟然不到4成！台灣房屋根據財團法人住宅地震保險基金資料統計，全台逾900萬戶住宅中，僅約340萬戶投保住宅震險，投保率只有37.3％，全台以新竹縣市的投保率45.6％最高，桃園市45.1％居次；連江縣只有1.52％為全國最低。

觀察全台各地地震險投保率，都會區高於鄉村區，北台灣高於中、南台灣，雙北、桃園、新竹及台中均高於四成，不過南投、彰化、雲林、嘉義、屏東、台東均未及25％，其中離島的連江縣地震險投保率僅1.5％為全國最低，本島最低則為雲林縣的20％。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，金融機構基於降低財務風險的原則，幾乎都會要求民眾在申辦房屋貸款時，為其擔保物投保住宅火災險，而1999年的921震災造成全國嚴重災損，2002年更進一步將住宅地震保險納入，所以現今有房貸的房屋，大多會投保住宅地震險，而新竹縣市、桃園市近年新成屋的供給量與買氣都相當活躍，因此投保率領先全國。

陳定中表示，由於住宅基本震險推行至今僅約20年，且以有房貸的房屋為主，因此許多持有時間長或早已還清貸款的房屋，投保情況就不太踴躍，其中雲林、澎湖、台東等農漁大縣，甚至不少田僑仔、討海人的手頭資金充裕，所以購屋不愛貸款，偏好採全額現金買進，在沒有房貸的情況下，也就不會特別去投保地震險，因此投保率相對低。

至於連江縣投保率僅約1.52％，主要是當地低屋齡的住宅物件稀少，且當地交易量能亦長期偏低所致。