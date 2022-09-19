蔣偉文（右起）、詹子晴、巴鈺、宇珊、曾國城、馬力歐、葉欣眉。（衛視中文台提供）

詹子晴近日在衛視中文台《一袋女王》分享過去因為不好意思拒絕，結果變成濫好人的親身故事，她說去英國玩的時候，行李裡全是幫朋友們買的13雙球鞋，她將行李超重費分攤到每雙鞋上，結果竟然有朋友拒付，讓大家直呼這個朋友太誇張，也認證詹子晴是濫好人女王。

詹子晴哀嚎每次出國回來行李箱裡裝的都不是自己的東西，她還曾經為此故意帶空的行李箱出國就是為了裝其他人的東西回來。詹子晴說有一年去英國玩，當時是她第一次去英國就想要為自己大買特買，購物過程中她看到了一款因為韓國藝人GD穿過在台灣爆紅的球鞋，當地只要台幣快8千，但在台灣已經被炒到破萬元，她立刻買下還開心地在社群上發限動分享「我居然買到原價」，結果當天就收到30幾個朋友私訊拜託她幫忙買鞋，而且所有人都要求鞋盒要留著，於是詹子晴為了幫朋友買鞋，到處奔波買了12雙，還另外買了一個行李箱裝大家的球鞋，兩個行李箱裝的滿滿滿。

沒想到行李已經塞不下後，還有個朋友一直拜託詹子晴再多買一雙，而且還把附近可以買到球鞋的7個地址傳給她，讓她實在無法說出行李箱已滿這句話，也不好意思拒絕，讓她只好搭計程車特地去買鞋，還手提帶到機場。詹子晴說後來到機場後，因為行李超重，所以付了1萬多元的行李超重費，她想說就把超重費分攤到代買的球鞋上，等於每一雙多收1千，沒想到竟然有人回她只有買一雙鞋為何行李超重費要幫忙付，還誤會她是不是買太多，讓攝影棚裡眾藝人直呼太誇張，這件事也讓詹子晴很無奈，檢討自己以後盡量不要幫朋友代購了。

另外一件事也跟行李有關，詹子晴說有一年小優去澳門玩，因為只去2、3天小優就只帶手提行李，沒想到海關檢查後她竟然就忘了行李直接登機，等下機才想到行李忘了拿，只好趕緊問當時正在忙拓店、一週會搭機前往香港、澳門2次的詹子晴，好巧不巧那次詹子晴下週才會去，小優只好在電話裡哀嚎說沒有外套好冷，化妝包的裡東西一個刷子就多少錢，還得買一堆東西，還要她調整行程改這週到澳門，可以一起吃飯等理由要說服她，超級不會拒絕人的詹子晴很無奈的說了聲好，還特地把自己要借給小優用的東西裝成一個行李箱，當天下午行程結束晚上就登機出發，傻人有傻福的詹子晴後來跟小優一起去澳門賭場玩，結果當天贏了7千多港幣，讓她笑說算是把機票賺了回來。本集將9月20日(二)晚上10點衛視中文台播出。