美國總統拜登上周接受《CBS》節目專訪時被問到當中國入侵台灣時，美國是否會保衛台灣，拜登強調美軍屆時將會保衛台灣。對此，民進黨立委許智傑今（19日）表示，美軍將會保護台灣，這給台灣注入一個強心針，「台灣不求戰也不懼戰。」

許智傑表示，感謝拜登明確表示戰略清晰化，改變以往對台模糊政策，清楚表達與俄羅斯入侵烏克蘭不同，美軍將會保護台灣，這給台灣注入一個強心針，也更能有效嚇阻中國挑釁攻台，台灣不求戰也不懼戰，會繼續建構刺蝟台灣、提升國防產業、與民主國家一起捍衛自由民主。