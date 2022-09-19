新北市中和區納骨堂1981年啟用，為新北轄內使用最久的納骨塔，塔內3萬181個櫃位及4136個牌位近乎用罄，新北市政府殯葬管理處先前規畫新建一座，最快4年後完工，但短期問題難解，新北市議員金瑞龍開議期間多次提案先增設牌位，經討論過後，原先的納骨塔初步先增設2886個牌位，預計10月後就能開放申請。

金瑞龍表示，中和納骨堂除了提供中和地區民眾使用，也是周遭區域永和、土城及板橋民眾塔位選擇之一，但目前櫃位、牌位數量不敷使用，「先人的骸骨一定要予以尊重，要讓後代子孫有慎終追遠的地方，中和納骨堂擴建是勢在必行」。

金瑞龍說，開議期間他多次提案，中和納骨堂要增設牌位及增建新的納骨塔，後經與市府相關單位研商討論，初步先增設2886個牌位供民眾使用，預計10月啟用後開放申請。

金瑞龍強調，北海岸地區塔位數規畫相當充足，但人口密集的市區塔位卻一位難求，必須改善這種情況，增設牌位的同時，新建納骨塔的作業也要加速進行。

新北市長侯友宜說，中和納骨堂確實過度飽和，擴建可行性評估完成後要盡快做，民政局要動起來；新北市民政局長柯慶忠則指出，已利用中和納骨堂現有空間，新設2886個牌位，並將22個骨骸櫃改為44個骨灰櫃，預計10月份啟用。