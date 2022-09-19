九合一選舉將至，調查局掃蕩地下通匯（調查局提供）

九合一選舉將至，調查局掃蕩地下通匯（調查局提供）

九合一選舉將至，台灣高檢署為防範境外資金介入選舉，台灣高檢署指示警調執行「選前查緝不法金流」專案，調查局自9月5日至15日動員14個外勤處站，全面查緝地下通匯，總計查緝案件29案，搜索23處所，約談63人，查獲不法地下通匯金額約台幣120億元。

高檢署指出，地下通匯及詐欺集團水房，是目前犯罪者移轉不法金流的主要管道，不僅危害金融秩序，更是對今年底九合一地方選舉的巨大威脅，指示檢警調9月5日至15日執行「選前查緝不法金流」專案。

調查局表示，境外不法資金進入台灣，向來多透過跨國兩地之地下匯兌業者，以合法商業公司、人力仲介公司或第三方支付公司為掩飾，作為各式犯罪之資金移轉或洗錢管道。

調查局強調，調查局過去曾偵破有國人透過地下通匯管道，收取中共國台辦資助，協助特定候選人賄選或在台發展組織。為維護國家安全，防制境外不法資金介入選舉，並穩定資本市場安全，全力清查地下通匯及洗錢金流收匯款人。

調查局共計動員台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、福建省、北機站、南機站、基隆市、新竹市、南投縣、雲林縣、屏東縣等14處站，總計查緝案件29案，執行搜索23處所，約談63人，查獲不法地下通匯金額約新台幣120億元。

調查局發現，地下通匯多出現於台灣與中國或越南、緬甸、菲律賓等東南亞國家間之異地資金清算匯兌及移轉。

匯兌模式有透過第三方支付方式、購買虛擬通貨方式，或透過貿易物流業者、人力仲介業者等，以合法交易金流為掩飾，協助犯罪集團異地移轉資金，調查局將就個案循線釐清往來匯兌金流，杜絕不法。