46歲好萊塢女星凱特溫絲蕾（Kate Winslet），憑藉史詩浪漫鉅作《鐵達尼號》蘿絲一角紅遍全球，她還出演過李安導演的《理性與感性》等多部知名電影，2009年以《為愛朗讀》榮獲奧斯卡影后，精湛演技備受肯定。近期傳出她投入拍攝新片，卻傳出跌倒送醫，所幸並無大礙。

據《每日郵報》報導，凱特溫斯蕾上周在克羅埃西亞的庫帕斯村莊，拍攝女戰地攝影記者李米勒的傳記電影《Lee》時，在片場不小心摔倒受傷，工作人員趕緊將她送醫治療，當地媒體拍到她的保母車火速前往Dubrovnik醫院。所幸的是，經過醫護人員檢查，並無大礙。目前溫斯蕾目前已返家休息，將按計劃繼續拍攝。

傳記片《Lee》改編自李米勒兒子安東尼潘洛瑟所寫的母親傳記《李米勒的人生》，李米勒於1907年出生美國紐約，從一名模特兒轉戰幕後，二戰期間成為《Vogue》雜誌的戰地攝影記者，紀錄包含倫敦大轟炸、巴黎解放等事件，甚至進到布痕瓦爾德和達豪集中營，拍下第一手慘況。

根據凱特溫斯蕾去年接受《每日郵報》的採訪，「這絕對不是傳記電影」，主要想探討李米勒的生命中最有趣的十年，從 1938 年到 1948 年這個戰爭期間，重新定義了她是誰，以及她經歷過的事情而成為什麼樣的人，也是她人生中最具決定性的時期。「這就是我們希望人們比她生活中的許多其他部分更了解李的故事。」