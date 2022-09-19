918台東池上規模6.8極淺層強震，及連日頻繁的地震造成東台灣多處災損，安聯人壽即刻啟動快速理賠及保戶關懷機制，對受災戶及家屬表達誠摯關懷並主動協助處理後續相關理賠事宜。

為提供最即時之關懷服務，進一步照顧東台灣的保戶因應災損，安聯人壽於第一時間成立「快速理賠通報窗口」，積極主動聯絡受災保戶，以協助處理後續理賠事宜，並提供快速理賠方案，若保戶不幸受傷需辦理理賠，可先以相關證明書送件，安聯人壽將優先給付，其餘申請理賠所需文件及手續可後補，安聯之服務業務同仁亦將主動關懷各地保戶，協助保戶申請理賠事宜。

同時亦考量受災保戶重建家園期間經濟財源緊蹙問題，凡安聯人壽受震災影響之保戶如於災害發生前已有保單借款且保單聯絡地址或戶籍地址符合政府單位公告災區範圍的受災保戶，於災害發生日起一年內，可申請保單借款展延六個月，展延期間免收利息。保費部分，如受災保戶之保險費應繳日於8至10月份者，只要於111年10月31日前提出申請，即自應繳日起緩繳三個月；若受災保戶之保單已進入催告，其寬限期間將延長三個月，以適時紓緩保戶繳費的壓力。

另外，如受災保戶因本次災害導致保單毀損或遺失者，亦可於本次災害發生日起三個月內申請保險單補發，將免收補發工本費用，全力幫助受災保戶快速重建家園，恢復正常生活。同時，安聯人壽還提供受災保戶免費服務電話諮詢，協助辦理各項保單服務，受災保戶免費服務電話0800-007668。詳情查詢網址：www.allianz.com.tw。