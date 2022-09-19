針對花東強震，元大人壽為關懷保戶，啟動受災保戶關懷服務措施，保障受災保戶的權益，特別提供六大關懷服務措施如下：

一、主動理賠服務：對於本次受災的保戶，經確認保險事故後，公司將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊;而對於受傷的保戶，經確認住院天數後，其日額型之醫療給付，申辦理賠所需檢附文件也均可日後再行補齊。另外，提供傷亡保戶慰問金，身故保戶每人10萬元，受傷保戶依傷情每人5千元至5萬元。

二、緩繳續期保費三個月。即日起受災保戶經申請，可提供續期保費之應繳日於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，緩繳三個月續期保費的服務。

三、保險單借款免收利息。即日起受災保戶經申請之新增保險單借款，免收三個月保險單借款利息，減輕保戶財務負擔。

四、保險單借款利息展延。即日起受災保戶經申請，可提供保險單借款利息應繳日期於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，展延六個月緩繳利息的服務。

五、補發保險單免收工本費。受災保戶之保險單若因本次災害而遭致損毀者，將予以補發，免收工本費。

六、保戶諮詢服務。提供0800-088-008諮詢專線，供受災保戶諮詢及協助辦理各項服務。