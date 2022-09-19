長榮海運減資後，新股以每股參考價187元重新掛牌交易，不料出關首日卻遭遇龐大賣壓，終場逼近跌停，下跌18元收在169元，拖累同類股陽明、萬海連袂重挫逾7%。值得關注的是，運價仍持續走跌，分析人士更警告，運價恐探疫情前低。

根據The Loadstar報導，上周亞洲到北歐的波羅的海貨運指數（Freightos Baltic Index，FBX）每40呎標準貨櫃（FEU）運價下滑近10%至4314美元，與去年同期相比下跌約80%。Xeneta首席分析師Peter Sand警告，運價可能跌到比疫情前還低，尤其港口壅塞問題逐漸緩解，加上運能達700萬口20呎標準貨櫃(TEU)的船隻訂單即將交貨，需求下降又有大量船舶投入服務，航運景氣衰退恐會捲土重來。

Peter Sand提到，以當前費率計算，多數航運業者要獲利，運能利用率只要維持50~60%，但若運價持續下滑，運能管理將面臨嚴重問題。

另根據日經亞洲評論(Nikkei Asian Review)報導，過去受疫情影響，美西從2020年底出現塞港潮，而且在去年夏天進一步惡化，當時從亞洲運送貨品到美西需要大約30天，比平常多出2~3倍，在全球供應鏈緊張情況下導致運費狂飆。如今因港灣缺工情況緩解，加上運往美國的家具等產品需求減少，塞船數跟著大減，當前在洛杉磯、長灘港近海等待的貨櫃船數量下降為不到10艘。