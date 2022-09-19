台東縣關山鎮前晚發生規模6.4地震，餘震不斷，這次地震在花蓮玉里造成1人死亡、全台有多人受傷，花東鐵公路受重創。雲林縣長張麗善今(19日)在臉書提醒大家，謹記地震時的避難要訣，更將相關資訊整理成圖檔供大家參考，多一分謹慎就少一分傷害。

張麗善指出，這幾天實在不平靜，地震頻頻發生，花東地區甚至發生房垮、橋斷，甚至也有居民受困的災情，大家的心情一定都相當驚惶；沒有人能保證這波地震是否告一段落，所以我們一定要做好準備。她也提醒大家，謹記地震時的避難要訣，也就是固定家裡中大型家具、三日份儲糧 以及最重要的緊急避難包，最後是擬定家庭防災計畫，才能讓危急時刻更有保障。

張麗善特別將緊急避難包的必備物資，整理成圖檔讓鄉親們參考，也提醒大家提醒大家地震發生時的避難要點，包含記得保命三步驟「趴下、掩護、穩住」、避免搭乘電梯、如果有任何狀況請撥打1999專線、如果強震在睡覺時發生，千萬不要急著離開床，轉身臉部朝下趴著，縮起雙腳，並用枕頭保護自己頭部、頸部，直到搖晃停止。