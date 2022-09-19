台南藍白合？國民黨台南市長參選人謝龍介19日表示，為持續擴大「在野大聯盟」的陣容，已決定替民眾黨市議員參選人江國銘、江品璁、江明宗等人站台，也歡迎其他民眾黨或無黨籍選將結盟。其中，今天原本將陪同江國銘在選區路口宣講，但因花東大地震傳出災情，經取得江本人的同意後決定暫緩，預定最快延至下周進行。民進黨台南市長參選人黃偉哲陣營發言人邱莉莉說，因中央政策有規定，目前並無跨黨合作的規畫。

謝龍介認為，他的選票應該可以支持23名議員當選，除國民黨提名19人外，還有空間與其他政黨或無黨籍選將合作。為了擴大「在野大聯盟」的陣容，進而阻止民進黨全面執政，他不排除與任何選將合作的機會。

謝龍介指出，下屆市議員選舉，民眾黨首度在台南插旗，提名6名新人參選市議員。但因該黨沒有提名市長參選人，導致無法發揮「母雞帶小雞」的外溢效應，此次江國銘、江品璁、江明宗等人爭取他的支持，儘管部分選區國民黨也有自家提名的參選人，但為壯大「在野大聯盟」，他仍願意幫忙民眾黨拉抬選情；其他3位民眾黨選將如有需要，他也願意提供協助。

至於民眾黨主席柯文哲是否也會投桃報李南下替謝龍介站台？謝龍介則透露，雖有接洽，但目前還沒有定案。不過，謝也強調，今年7月6日民眾黨在台南市成立服務處，柯文哲曾南下替子弟兵加油打氣，當時他們已有過初步接觸；此次選舉他提出10大政見中的「廣設綠色人行道」，即是參考柯P在台北市的做法。鑑於距離選舉投票日還有一段時間，任何可能性都無法排除。

邱莉莉表示，鑑於民進黨中央有政策規定，只要該選區有黨提名的參選人，一定要以輔選黨提名選將為主，頂多只能幫無黨籍參選人站台，因此目前並無跨政黨合作的規畫。