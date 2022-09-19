行政院長蘇貞昌今（19日）前往花蓮勘災，但行程卻一改再改，國民黨立委傅崐萁怒批「請中央拿出誠意、攜手同心救災，不要來玩躲迷藏！」對此，行政院發言人羅秉成回應，基於優先前往慰問傷患及醫護人員，早上臨時調整行程，轉而先前往花蓮慈濟醫院，倘因此造成縣市長、媒體朋友和各方的不便，也請大家包涵。

蘇貞昌今（19日）排定到花蓮勘災，卻將表訂第一個行程玉里超商改成台鐵東里車站，隨後又把花蓮慈濟醫院往前挪到第一個行程，其他後續行程時間則順延，讓陪同花蓮縣長徐榛蔚勘災的立委傅崐萁相當不滿。

羅秉成表示，昨天深夜陸續有醫護人員前往災區醫院支援治療傷患，政院基於優先前往慰問傷患並慰勞兼程前往支援的醫護人員，以及勘災處所地理位置由北而南之規畫順序考量，因此早上臨時調整行程，轉而先前往花蓮慈濟醫院。倘因此造成縣市長、媒體朋友和各方的不便，也請大家包涵。