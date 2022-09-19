對於近期有獨派團體發起簽署「捍衛台灣絕不投降承諾書」，國民黨台北市長候選人蔣萬安回應「我覺得很白痴」，同黨台北市議員候選人高揚凱除大讚蔣「幹得好」，也表示對側翼不用客氣，「戰，就對了！」

高揚凱昨（18）日在臉書指出，在蔣萬安說出「台灣人民碰到被侵略，沒有人會投降，一定是奮勇捍衛抵抗」後，陳時中發言人林楚茵罵「國民黨遇到中國就腿軟」，陳時中本人也酸「到時候出事落跑也走第一個」；這讓高揚凱忍不住嗆，請陳時中與林楚茵兩人「回去看新聞」。

高揚凱直言，讓台灣對陸貿易依存度創史上新高、把雞蛋放在同一個籃子的是蔡政府，讓中共導彈飛越台北上空，裝做沒看見卻被日本防衛省打臉的是蔡總統，而本來就不會做的事，就不需要簽承諾書；相反地，本來就會做的事，簽承諾書也沒用。

高揚凱坦言，他從初選以來主打「戰鬥凱」路線的原因，就是因為看到太多的事，「不客氣地說，這種不好的議員與官員，就是民主政治的毒瘤！」他反問藍營，大安文山區普遍被認為是藍營優勢選區，但在面對綠營時本黨如果再不硬起來，「對得起藍營支持者的期待嗎？」

最後高也提到，蔣萬安過去常被說太過溫和，但其實大家可以注意到，最近他的表現不一樣了，自己也相信，只要黨內同志堅定戰鬥意志，民眾會看得到改變，也才有資格承載社會的期待。