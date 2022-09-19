PMOLED面板廠智晶(5245)開拓系統與準系統整合應用版圖，與采威國際(6868)宣布策略合作，采威國際8月底完成國內第一次有擔保轉換公司債，共募集資金1億元，智晶此次透過認購有擔保可轉換公司債方式，實質投資采威國際，加深雙方合作深度。

智晶表示，看準ESG大趨勢，與采威國際策略合作，加速佈局溫室氣體與產品碳足跡盤查工具，透過IoT設備資料收集強化，達到企業數位轉型與商模再造，並結合雙方硬體開發與軟體研發實力，共同打造虛實整合智慧生態系。

智晶指出，隨應用產品特性不同，開發不同技術，包括可撓式、穿透式、微型顯示器、內嵌式觸控、超螢光材料應用等OLED產品，除了追求經濟規模大的市場，也將焦點移往技術含量較高的產品規格，以少量多樣市場，調整產銷策略，其中推出透明顯示器及微型顯示器技術，可用於Near Eye裝置，以非傳統光學成像技術，利用OLED穿透特性，運用於高階光學裝置，領先業界，應用於激光瞄準鏡、測距儀望遠鏡等高單價終端產品佔得先機。

利用面板及光學研究設計的優勢，推出準系統產品「自行車智能顯示器」，將微型化的顯示裝置放置於非主視眼區，有效解決目前在近眼市場係普遍地採用投射式成像技術，解決此種成像技術具有非常高的光損耗的缺點，提供需長時間使用移動裝置的解決方案。