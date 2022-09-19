在書櫃或是衣櫃上方增加固定支架，降低大型櫃子倒塌壓傷民眾的風險，如果家中的大片玻璃承受結構變形的壓力太大，可能會破裂導致碎片飛濺，貼上防爆膜可以降低被玻璃割傷的機率，假設玻璃已飛濺到各處，記得穿上厚底拖鞋保護足部不受玻璃或其他尖銳物割傷。（台灣防災產業協會提供）

近日花東飽受地震影響，昨日台東的規模6.8地震更是今年最大震，造成花東地區橋樑與民宅倒塌。台灣防災產業協會表示，地震來襲時除了個人做好「趴掩穩」外，住宅環境同樣需要更多細心準備，就能將災害降到最低。

台灣防災產業協會舉住宅內主要場域為例，向民眾分享地震防災時應做的準備：

一、廚房：廚房的大型冰箱下方滾輪可以藉由固定器避免期大幅晃動而造成人員受傷，且家中瓦斯應安裝自動切斷裝置，當感測器收到地震訊號時，自動截斷瓦斯供給，避免瓦斯外洩，造成氣爆或火災等災害發生。

二、房間：在書櫃或是衣櫃上方增加固定支架，降低大型櫃子倒塌壓傷民眾的風險，如果家中的大片玻璃承受結構變形的壓力太大，可能會破裂導致碎片飛濺，貼上防爆膜可以降低被玻璃割傷的機率，假設玻璃已飛濺到各處，記得穿上厚底拖鞋保護足部不受玻璃或其他尖銳物割傷。

此外，在晚上發生地震導致停電時，缺乏照明設備很難找尋逃生路線，在家中各處安裝感應燈可照亮目前的所在之處，而避難衣櫃可以承受強大的壓力，當強烈地震發生的時候可以快速躲到衣櫃中。

台灣防災產業協會強調，只要平常備好這些防災物品，災害來臨時都是能幫助我們保障生命的好幫手，做到平時做準備，災時不狼狽。