蔡尚樺的外貌甜美可愛，從主播轉型成主持人後深受不少觀眾的喜愛。轉換跑道後，可運用的自由時間較多，她於18日透露，原定這幾日與友人相約要去花蓮遊玩，卻因有位同行朋友確診而取消，剛好意外躲過2日的連續地震，讓她慶幸直言：「逃過一劫！」

蔡尚樺18日下午在社群平台中發文，表示這周原定要和朋友到花東旅遊3天2夜，剛巧出發的前一天，因為友人疑似確診新冠肺炎，只好忍痛取消好不容易訂到的飯店和車票。蔡尚樺表示，由於是在百忙之中抽空擠出假期時間，所以原本內心還有點小埋怨，但沒曾想這兩日接連發生大地震，她為此慶幸表示：「現在真心覺得感謝上天讓我們逃過一劫！」

此外，蔡尚樺也在貼文之中提醒網友，近期可能還會有一些餘震，遇到地震時，當下須注意應「趴下、掩護、穩住」，躲在桌下或牆角形成防護屏障，不要冒然跑出戶外，也別輕信網路流傳之先開大門，或先關水電、瓦斯的迷思。

9月17、18花東地區接連發生大地震，路斷、屋塌、橋梁翻倒、火車停駛，災情不斷。許多藝人明星都在社群平台上發文、留言。蔡尚樺也憂心表示「希望傷情能減到最低」。