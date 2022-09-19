民進黨傳出一份桃園市長參選人鄭運鵬9月24日舉辦「運轉桃園—勝利啟航」授旗大會造勢動員便簽，寫著造勢大動員每輛遊覽車補助8000元，遭藍營抨擊大撒幣。鄭運鵬19日對此表示，用遊覽車方便鄉親們來到場加油，這是每一政黨選舉上面方便的作法，並沒有問題。

鄭運鵬說，選舉的造勢場合都是公開的，不管是選監人員、警方人員，都會在現場都公平對待，不管是哪一個層級或哪一個人的選舉都一樣，國民黨會拿便簽出來質疑覺得滿妙的，看國民黨在各個選舉也用遊覽車動員，從來沒有去質疑過他們，這也會讓交通比較不會混亂，桃園腹地跟幅員比較大，大家也方便，這是過去大家都很習慣的交通方式，並沒有什麼問題。

他也強調，動員是用怎樣的價格在承租遊覽車、用怎樣的價格買便當，國民黨可以拿來比較看看，一般來說花費會比國民黨來得少，這是各方都有的資訊，他們拿到民進黨內部運作方式就拿來新聞炒作，不知道點在哪裡，還是國民黨可以拿他們自己成本比照一下，這是比較公平的做法。