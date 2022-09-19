台東接連2起強震重創鹿野納骨塔，總計約1000個骨灰罈受損，骨灰散落一地分不清誰是誰的，對此民俗專家廖大乙表示，散落的骨灰混雜在一起，分不清哪些骨灰是誰的，萬不可再裝進甕裡放回櫃位，最好的做法是設一個共同的紀念碑祭祀先人。

廖大乙在臉書「遊學太子爺」指出，台東鹿野納骨塔的骨灰罈遇強震摔碎難道不是人為？就是因為納骨塔做得不夠堅固，所以骨灰罈才從櫃位倒下來。感嘆人死一次就難以復生，又因天災地震碎滿地，「有些業者根本不信因果報應」。

廖大乙表示，散落的骨灰以混雜在一起，分不清哪些骨灰是誰的，萬不可再裝進甕裡放回櫃位，現在彌補的辦法只有設立「萬善同歸」紀念碑，共同供奉這些先人。

廖大乙提醒，據台灣百年地震歷史紀事，規模6以上的地震日期似乎「成雙配對」，像是921的21日有2次規模6以上地震，前天917的「17日」有4次，所以現在還有兩個曾經大地震的日期還沒有配對，大家要提高警覺。