歐洲佈局獲訂單！台泥旗下專責電動車快充設施的Atlante Co.，今(19日)宣布取得歐盟「歐洲設施連接基金」(CEF Fund)2270萬歐元(約新台幣7.1億元)資助計畫，將在義大利、法國、西班牙和葡萄牙等4國，建置215座電動車快速充電站。所有快充和超充站點都可與國家電網整合，會是全球最大的虛擬電廠之一。

Atlante Co.為義大利儲能公司NHOA旗下公司，等於是台泥孫公司。這次215個充電站，會設置700多個快充樁、1400個快充車位，100％使用綠電並且結合儲能。地點涵蓋歐洲四大國，包括義大利70站，法國55站，西班牙55站，葡萄牙35站。

「歐洲設施連接基金」是歐盟重要的融資工具，已經要提供歐洲24項交通計劃，包括設置電動車充電站、建置加氫站和機場地勤服務的電氣化，給予2925億歐元的財政支援。這次Atlante獲得兩項計畫，要建置215個電動汽車快速充電站。

該公司快充站位於全歐交通網絡(TEN-T)沿線、停車場和城市中心點，目標是2025年在這4個國家，安裝5000個快速和超快速充電樁，到2030年，希望超過3.5萬個。