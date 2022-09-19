台灣旅西班牙足球選手袁永誠傳回好消息，正式加盟新東家西丙聯賽的UD大塔拉哈爾足球俱樂部，袁永誠表示，非常興奮加入這支熱情有潛力的隊伍，希望在即將到來的新賽季能夠全力以赴，幫助俱樂部順利晉升西乙B聯賽。

2022年對袁永誠來說是收穫滿滿的一年，在獲得前東家競技里奧哈的青睞，成為台灣首位簽下歐洲職業足球合約的台灣選手後，他也在賽季中被拔擢出賽西乙B聯賽，成為首位於歐洲職業足球聯賽出賽的台灣球員，為旅外選手寫下歷史新頁，如今轉戰新東家，希望吸取更多經驗。

UD大塔拉哈爾戰績位於西丙中上，本季有機會衝擊西乙B聯賽，球隊希望借助袁永誠在西乙B的豐富經驗補強邊鋒實力，讓球隊戰力更上一層樓，袁永誠補充：「很感激過去一年在競技里奧哈的經驗讓自己成長了不少，希望今年來到新環境也能夠有更好的發揮，當然也請台灣的球迷在新球季繼續給我鼓勵與支持。」

對於新賽季目標，袁永誠表示當然全力衝刺，為球隊一拚晉級西乙B聯賽資格。