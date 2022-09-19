為了控制國內米價，全球最大稻米出口國印度已從9月9日起禁止碎米（broken rice）出口，並對數種稻米課徵20%出口稅，此舉將影響整個亞洲地區，日本最大投銀野村出具分析報告指出，亞洲各國受到的影響有多有少、有好有壞，菲律賓和印尼可能受到最大的衝擊，而泰國和越南可能成為最大的受益者。

印度的稻米出口全球150多個國家，占全球總出貨量約40%。

根據路透社報導，印度2021年的稻米出口達到2150萬噸，超過全球第二至第五大稻米出口國泰國、越南、巴基斯坦和美國加總的出口量。

但野村表示，由於今年雨季的降雨量低於平均值使收成受到影響，截至9月2日，印度的稻米產量較去年減少5.6%。

今年早些時候，由於俄烏戰爭導致全球糧市陷入動盪，這個南亞國家也對小麥和糖下達出口禁令，以抑制不斷上漲的國內價格。

野村表示，印度政府最近宣布6至10月西南雨季的稻米產量可能減少1000～1200萬噸，這表示其稻米產量可能較去年減少多達7.7%。

根據野村最近發布的報告，印度禁止稻米出口固然將直接影響進口印度米的國家，但其他的稻米進口國即使不是向印度採購，也將間接受到該禁令的影響，因為這項限制措施將影響全球米價。

根據野村所做的調查，今年米價居高不下，7月零售市場價格較去年同期大漲約9.3%。

野村表示，在亞洲國家當中，超過兩成所需稻米來自進口的菲律賓，是面臨米價上漲風險最大的國家。根據Statista所做的統計，作為亞洲最大的稻米淨進口國，米和米製品占菲律賓食品類CPI高達25%，這個占比在亞洲排名第一。

根據菲律賓統計局公布的官方數據，該國8月通膨率達到6.3%，遠超出央行設定之介於2%～4%目標區間。因此，印度的稻米出口禁令將給這個東南亞國家帶來更大的衝擊。

印尼可能是亞洲排名第二大的受害者。野村表示，印尼約2.1%所需的稻米仰賴進口，但根據Statista統計，米占該國食品類CPI高達約15%。

其他亞洲國家受到的影響相對小很多。

根據Trade Map的數據，新加坡所有稻米都仰賴進口，2021年從印度進口的稻米占比達到28.07%，但野村表示，該國受到影響卻不像菲律賓和印尼這麼大，因為稻米在新加坡的CPI占比非常小。新加坡的消費者傾向於將大部分開銷花在服務上，這在高收入國家很常見；而在低收入和中等收入國家，食品占消費支出的比例相對大許多。

野村並在報告中點名全球排名第二和第三大稻米出口國泰國和越南最有可能填補供應缺口，成為印度禁令的最大受益者。

根據研究公司Global Information在7月發布的報告，越南在2021年的稻米總產量約為4400萬噸，稻米出口讓該國進帳31.33億美元。

根據Statista統計，2021年泰國的稻米產量約為2140萬噸，較2020年成長218萬噸。

隨著這兩個大米倉的出口成長，再加上印度禁止稻米出口使米價面臨上漲壓力，泰國和越南料將獲益匪淺。野村表示，目前從印度進口稻米的國家都希望能從泰國和越南進口更多的米。