雖然結婚是人生大事，必須慎重小心，但結婚也是需要一點衝動的，若在對的時間遇見對的人，閃婚也不無可能。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文分享，處女座、天秤座、牡羊座、射手座年底前獲愛神眷顧，不僅有機會遇見真愛，閃婚機率更是大幅提升。

第四名、處女座

處女座年底前容易遇見真愛，更不排除閃婚的可能。11月吉星「木星」在你的婚姻宮恢復順行，這份愛情能量令你魅力大增，追求者一波波的到來，即使你標準再高，也能如願挑選到你心目中的理想伴侶，兩人可能以結婚為前提交往，甚至有機會在年底前互許終身。有伴的處女座只要繼續堅定信念，與另一半平穩的走下去，最後身邊的人都會祝福你們，你們也能開心的生活在一起。

第三名、天秤座

年底前單身的天秤座會有想結婚的欲望，可能透過長輩牽線或相親，遇到一個同樣渴求婚姻和穩定愛情的人，只要彼此達成共識，年底就有機會進入婚姻的殿堂。有伴侶的天秤座在與對方磨合一段時間後，會對彼此更加了解，年底前你會覺得自己已經可以與對方步入婚姻，特別是現在你的守護星「金星」正在你的命宮，你會做出一個影響自己一生的重大決策，可能是結婚，也可能是已有好孕，雙喜臨門。

第二名、牡羊座

今年底是牡羊座建立家庭的最佳時機，愛情吉星「金星」在你的夫妻宮加持，無論是有伴還是單身的牡羊座，想建立屬於自己家庭的念頭都會特別強烈。單身者有機會認識一位既有魅力又優雅的成熟對象，他完美符合所有你對結婚伴侶的條件，而對方也等不及想與你步入禮堂；有伴者別著急，你的另一半早就在偷偷籌備婚事了，屬於你們的甜蜜家庭夢想很快就能實現。

第一名、射手座

10月底火星逆行射手的夫妻宮，有伴的射手座在面對另一半的求婚時，會毫不猶豫地說「我願意」。單身的射手座除了有愛神眷顧的好運，自己本身也夠積極，不僅如此，你的爸媽和身邊長輩也催得很緊，甚至比你還要著急，不停幫你物色新對象丶安排相親，在這樣天時地利人和的美滿時刻，你特別有機會遇見一個能給你穩定生活的另一半，甚至很快就論及婚嫁，閃婚機率最高。