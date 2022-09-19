嘉義縣政府19日與全球旅遊平台Agoda簽署合作MOU，攜手合作將嘉義如焰火般璀璨美景與豐富人文物產熱情推薦給國內外的旅客！（呂妍庭攝）

嘉義縣10月分將舉辦「第16屆國際農業機械暨資材展」、「2022全民運動會」以及「2022國慶焰火在嘉義」3大活動，為吸引遊客安排2天1夜或3天2夜行程，也鼓勵縣內旅宿業者數位轉型，共同行銷嘉義，嘉義縣長翁章梁今與全球旅遊平台Agoda簽署MOU，支持嘉義的觀光。

翁章梁指出，為讓嘉義縣旅宿業者往數位化前進，特別與Agoda簽合作備忘錄，除規畫9月12至10月2日推出住宿9折優惠，也希望國際旅遊平台能提供專業數據分給業者，讓大家更精準抓住市場趨勢。

Agoda台灣副總經理齊彥喆表示，Agoda很高興與嘉義縣政府合作，在國慶焰火期間，使用科技和數位化工具來幫助嘉義的業者，嘉義旅宿表現在Agoda一直排名前10名，尤其除了阿里山，故宮南院也是南台灣重要觀光指標和資源，藉由國慶焰火，希望能整合在地資源 ，透過科技和大數據行銷，吸引更多消費者來到嘉義。

齊彥喆說，嘉義在過去兩年越來越受歡迎，與 2021 年相比，搜尋量持續增長3分之1，拜訪嘉義的遊客主要來自台北，同時來自台中和高雄的遊客也有增長。

今與Agoda簽署合作MOU後，預計9月12日至10月2日的「2022國慶焰火在嘉義」線上優惠活動，可望為嘉義帶來更多遊客，提升嘉義地區的下半年訂單成長，而翁章梁與齊彥喆也一同邀請嘉義縣旅宿業者們共同參與，攜手合作將嘉義如焰火般璀璨美景與豐富人文物產熱情推薦給國內外的旅客。