南投縣政府補助民眾購買家用廚餘處理機，但民眾興趣不高。（廖志晃攝）

廚餘是垃圾產生惡臭的主要原因，南投縣政府籌措2000萬元經費，補助民眾購買家用廚餘處理機，迄今申請經費僅300萬元；環保局長李易書表示，因為民眾還要自行負擔約1萬元，所以意願不高，將擴大向學校、公司推廣。

南投縣議員陳宜君在縣議會定期大會中指出，縣內垃圾的產生量增加，去化不易，已堆置21萬公噸；廚餘的回收量卻比往年減少，縣府補助民眾購置廚餘處理機，但是民眾興趣缺缺，環保局應該檢討原因。

由於南投縣沒有焚化爐，所有垃圾都必須運送到外縣市處理，但外運數量有限，多數垃圾 必須打包堆置，而從家戶垃圾採樣發現，其中廚餘占2到3成，夾雜在垃圾中的廚餘產生惡臭，屢屢引發民怨。

因此，縣府今年5月間，開始補助民眾購買家用廚餘處理機，補助廚餘機價格的5成為原則，每戶最高補助1萬元，希望民眾落實垃圾分類，並將廚餘製造成堆肥，用於培育花木蔬果等植物，當時預估會有2000戶加入廚餘再利用行列，但是民眾提出申請的情況並不踴躍。

李易書表示，民眾申請購買家用廚餘處理機的情況不如預期，主要原因是民眾還要自行負擔約1萬元，而且廚餘製造堆肥後，使用於種植花木蔬果的需求不大，因此民眾購買的意願低。

李易書指出，為解決廚餘問題，環保局研議將補助範圍擴大到縣內的學校、公司及團體，目前，已與國立暨南國際大學學生餐廳洽談合作事宜，希望減少廚餘同時推廣環境教育。