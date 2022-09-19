總太（3056）地產為持續實踐「心生活美學聚落」，日前在「共好Melody」社區舉辦品茗入門課程，邀住戶一起在秋日時節共享茶香，在2020社區頭家講師陳威豪帶領下，進入茶藝的世界，有好茶相伴，住戶在嶄新的社區公設空間內體驗生活，也與鄰居交流、聯誼，度過愉快的假日時光。

總太「共好Melody」設計之初就以「幸福共好」做為核心主軸，從室內外公設的共食、共作、共玩空間和保健資源的建立，都具體導入「共學、共享、共好」理念，呼應現代人對家庭、社區的溫暖想像，該案已完工交屋，並召開區權會，住戶陸續裝修中，在入住之前參與這場「品茗入門」社區活動，讓一杯杯好茶，為新生活暖心、暖身。

除社區營造持續推動並邁向精緻化外，總太地產也將在今年啟動總太兒童數位繪本計畫，透過邀請總太住戶親子共同參與創作，培養小小種子創作者，而繪本前導活動「親子閱讀素養講座」，邀請普生數位科技專案經理顏佩娟與住戶分享如何建立親子閱讀的儀式感，還能透過親子共同創作、增進情感交流，一系列講座將於9月下旬啟動，社區住戶可至官網查看相關資訊。

今年正是總太地產創立30年，過去5年，總太深耕北屯區推案，繳出亮眼成績單，除建案皆圓滿順銷外，更難能可貴的是，已發展出獨具特色的總太社區營造計畫，深獲住戶支持外，也獲得多項大獎肯定。

如「總太2020」社區罕見以民間企業獲得國家卓越建設獎最佳環境文化類獎項，總太「明日」、「青境」社區也獲得社區經營維護的樂居金獎肯定，今年再以「總太心之所向」獲得國家卓越建設獎最佳規劃設計類殊榮！

近兩年受到疫情限制，活動舉辦常需要滾動式調整，總太社區營造計畫也從實體延伸至線上課程，如暑假期間發表於「總太地產心聚落 X 築述文化」Youtube頻道的「線上藝能學苑」，提供一系列的手作課程，從自製口罩掛繩、紙箱變身立體足球台、編髮等，內容琳瑯滿目，操作畫面簡單易懂，讓宅在家防疫的親子也能輕鬆學習。

總太地產董事長翁毓羚指出，不只打造好住又實惠的建築硬體，更期待的是社區完工交屋後，與住戶共同合作，開創理想中的生活，也因在北屯區的大型造鎮開發案，住戶中人才濟濟，累積諸多資源與師資，住戶熱情的分享也加速了共好生活藍圖的實踐，因而啟動社區頭家、藝能學苑等計畫與平台，助力後續在不同社區舉辦的活動與課程，做到「將幸福種子放入每一位住戶心中，一起追求更好的未來！」

總太地產跨越而立之年，揭開全新一幕，以「築述文化」為題，讓文化發聲、述說建築生命的感動，也預告總太地產將重返豪宅市場，預計第四季在台中水湳推出「總太兼得」預售案，總銷約80億元。

市場分析，水湳目前周邊建案成交單價已達8字頭，也讓「總太兼得」案受到市場矚目。