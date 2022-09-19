議員徐玉樹拜託市長鄭文燦拜託不要再為了剪綵趕工提前啟用。(蔡依珍攝)

舒翠玲說她現場勘查也發現，3樓和5樓同工法施作卻只有5樓垮。(蔡依珍攝)

議員詹江村直指工程問題多，懷疑人謀不彰，呼籲檢調單位介入調查。(蔡依珍攝)

桃園市議會國民黨團總召徐其萬、執行長徐玉樹、市議員舒翠玲、陳美梅、梁為超、詹江村輪番怒轟八德國民運動中心羽球館是豆腐渣工程。（蔡依珍攝）

桃園八德國民運動中心多功能球場天花板崩塌壓傷運動民眾引譁然，藍營議員痛斥北景雲計畫問題不斷，高達14億的建設竟還要得標的營運廠商花錢改善，呼籲市府不要帶風向甩鍋撇清責任，也要求市府公共建設總體檢，尤其瑞助營造承包的所有案子都要全面檢視。桃園市長鄭文備詢時數度致歉，坦言「會影響桃園建設形象」，也提到蘆竹運動中心也是類似設計，已請新工處、體育局現場實勘並跟工程圖比對全面檢討改進。

議員梁為超、徐玉樹、詹江村和舒翠玲19日聯合質詢，當場播放天花板崩塌壓傷運動民眾的影片，現場一度鴉雀無聲，梁為超逼問體育局長莊佳佳、工務局長賴宇亭：「有何感想？是否會影響桃園建設形象？」賴一度表示「這樣問法不對」，但也坦言雖然天花板不是耐震構造物，然碰上3級地震掉下來就是不對，會釐清原因並負起該負責任。

「拜託不要再為了剪綵趕工提前啟用！」議員徐玉樹直指前年平鎮文化停車場坍塌才釀1死2傷慘劇，市政府沒有痛定思痛，又再發生羽球場天花板崩塌，堪稱桃園2大豆腐渣工程，點名鄭文燦上任後所有工程都採取統包作法，缺乏監督機制，又為了剪綵趕工，很多工程沒有按照正常工序走，為公共品質擔憂，「不要只會帶著黨內參選人趴趴走輔選，市民安全才是首要工作！」

議員舒翠玲也怒斥，總計高達14億的建設才啟用1年，竟就要承攬營運的廠商再花錢重新施作燈光，證明原本設計就有問題，她現場勘查也發現，3樓和5樓同工法施作卻只有5樓垮，且燈箱還牢固鎖在結構體上，呼籲市府不要帶風向企圖甩鍋給營運單位救國團撇清責任，也要求市府針對公共建築安全總體檢，尤其瑞助營造承包的所有案子都要全面檢視。

「桃園市把球場崩塌推給救國團，就像新竹市把棒球場出包推給味全龍隊一樣！」議員詹江村則說，八德國民運動中心不只羽球場出包，空調也出問題，還有廁所大漏水、淋浴間水壓不足等，懷疑人謀不彰，呼籲檢調單位介入調查。

國民黨團總召徐其萬砲轟八德國民運動中心羽球館剛啟用，只不過遇到三級地震，整個天花板就崩塌，明顯是一項嚴重工程品質瑕疵，事後市府還企圖推卸責任，黨團要求市府對全市公共建築物體檢，提升工程品質，避免類似憾事重演。

八德在地議員朱珍瑤也說，八德國民運動中心包含在北景雲計畫內，民進黨愛剪綵，大湳消防分隊、國民運動中心、圖書館等陸續分批啟用，但卻問題不斷，有許多貓逆跟瑕疵，過去就有運動民眾跌傷斷牙，還有泳池漏水、磁磚重鋪、地下室積水問題，市府卻逃避責任，全推給營運中心，她也痛批市府球員兼裁判行為非常可恥，呼籲盡速找第三方評估回報。

鄭文燦再度致歉，坦言事件影響桃園建設形象，所有公共工程他概括負責，他說不管造價多少，工安都必須要檢討，至於外界的風向與市府無關，他的立場就是等鑑定報告出爐，會查清楚事發原因。

鄭文燦說，八德國民運動中心已使用1年，最近因羽毛球愛好者比較多，害怕有眩光，所以營運單位在5樓球館加裝燈光工程，燈光工程剛完工，類似的設計在蘆竹運動中心也有，是不是有任何結構上的損壞，市府會用很客觀的態度查出原因，地震當然會帶來搖晃，至於為什麼會斷裂會在查明原因後才修復，安全無虞才會再開放使用。