桃園市八德國民運動中心羽球館因地震造成天花板崩塌，外界質疑桃園市府工程宛如豆腐渣，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說，責任歸屬要由第三方鑑定，但它並非建築物主體結構而是輕鋼架天花板工程，希望外界不要用政治選舉方式解讀，市府會盡快修復讓大家有信心。

鄭運鵬說，民眾透過影片比較會誤解，以為整棟建築物受影響或是結構問題，其實那是輕鋼架的天花板工程，因為球友希望防止炫光或隔音的設備，並不是建築物結構主體。他自己也是學土木，認為責任到底歸誰鑑定以後再說，不要冒然用政治選舉的方式，說哪一個球場和哪一個建築物一樣，希望大家不要誤解。

至於國民黨團質疑施工環節品質出問題，鄭運鵬也說，國民黨不要自己當檢察官，不要把自己當做土木跟結構技師，不要自己看圖說故事，光看影片就說結構有問題，這個真的沒有必要。他強調，該建築物目前看起來沒有結構安全的問題，但是外加的輕鋼架設施，是不是造成這次地震造成連動拉下來的問題，這個很難去判斷，即使自己學土木都不敢輕易判斷，這應該是要公開、第三方結果出來，大家尊重調查報告就好。