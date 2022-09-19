宏碁（2353）今發表2021年永續報告書，其中包含致力在環境、社會及治理（ESG）上的策略、行動及成果。自2008年以來，宏碁每年皆會發表永續發展報告書（前身為：企業責任報告書），旨在宣揚公司持續對外透明報告及公開揭露相關訊息。

宏碁訂定2025年永續發展目標，著重在循環經濟、氣候變遷及社會影響力層面，並視為ESG策略的一環。2021年永續發展報告書遵循GRI永續性報導準則（GRI Standards），採用永續發展會議準則委員會指數（SASB），並遵守氣候相關財務揭露（TCFD）專案小組架構，提出公司在氣候變遷的財務影響報告。

宏碁相信，持續創造業務的成長及永續發展的關鍵是與產業及演變中的生活型態並行發展，並採取行動減輕對環境造成的負擔。2021年，宏碁宣布透過旗下「Earthion」平台因應環境挑戰的使命，該平台結合員工及供應鏈合作夥伴的優勢，有效擴大公司致力在環境保護的社會影響力。

2021年，宏碁訂定多項目標與承諾，其中，宏碁加入RE100倡議並承諾至2035年將採用100%可再生能源；同時，也訂定2025年個人電腦平均能源消耗降 45%的目標；上述承諾，亦同時回應聯合國SDG 12-負責任的消費與生產目標，以及SDG 13-氣候變遷目標；並自2008年採用原碳揭露計畫（CDP），目前宏碁已將其延伸至第三階供應商，以管理供應鏈對環境造成的影響。除此之外，作為循環經濟的倡議者之一，宏碁推出Vero系列環保產品，現更拓展至筆記型電腦、桌上型電腦、顯示器、AIO桌機、Chromebook及配件產品；並在產品線中加入消費後回收塑料（PCR）、海廢回收塑膠（OBP）和可回收包裝等。

連續五年，宏碁全球ESG專案獎突顯出全球員工對於社會責任的倡議與熱情；宏碁作為一間資通訊公司，旗下專案獎以追求數位平等與打破人與科技的藩籬為宗旨。宏碁更加關注教育與環境議題，致力協助弱勢團體，為數位落差的人們提供電腦或電腦升級，並輔以技術指導；或為退役軍人提供電腦知識教育，以協助他們更易融入勞動力市場。此外，宏碁員工亦發起各項綠色行動，包含回收舊電子產品，或參加公司與非營利組織的合作，共同種植數千棵樹木以協助環境保育。