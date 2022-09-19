華碩（2357）攜手聯發科，首度導入天璣處理器，今日（9/19）在台發表ROG Phone 6D系列電競手機，推出標準版ROG Phone 6D與頂歸配置的ROG Phone 6D Ultimate，採用擁有太空意象滿載的「航鈦灰」設計，搭載台積電4奈米製程的聯發科天璣9000+旗艦處理器，同時結合了ROG散熱技術，其中ROG Phone 6D Ultimate擁有獨創的「空氣動力散熱閥」。華碩全球副總裁林宗樑表示，華碩今年整體手機出貨預計將有年增2-3成，今年雖然全球總經環境不佳，但在高階手機部分，受到衝擊有限！電競ROG系列6今年出貸肯定是1+1大於1.5以上，換言之，ROG系列6出貨，較ROG系列5的出貨成長至少是5成！

ROG Phone 6D Ultimate與ROG Phone 6D太空意象滿載的航鈦灰，前衛美學設計，採用聯發科技天璣9000+旗艦處理器，結合ROG的領先革命性散熱，雙強聯手，優化遊戲感受，超越地表最強，帶領玩家探索宇宙級電競手機！ROG Phone 6D系列，將於9月20日12時開放預購，30日於全通路開賣，五大電信搭配指定資費最低0元起。

ROG Phone 6D系列採用聯發科技天璣9000+八核心台積電四奈米製程處理器，CPU效能提升5%，GPU效能提升10%，發揮終極算能力，更搭載LPDDR5X RAM的手機記憶體頻寬增加17%，延遲減少15%，大幅提升資料及讀寫速度。

ROG phone 6D Ultimate更擁有獨創「空氣動力散熱閥」設計，裝上「空氣動力風扇6後」，連動開啟機身散熱閥，將扇葉引入的外部氣流，由進氣口直送手機內部液態均溫版,散熱表面積增加9倍，僅以基礎冷模式運作，手機可降溫約10度，散熱效率提升20%！

ROG Phone 6D系列提供「航鈦灰」顏色款式，將於9/20中午12點開放預購，9/30在全通路開賣，ROG Phone 6D（16GB + 256GB）建議售價29,990元，ROG Phone 6D Ultimate（16GB + 512GB）價格為37,990元（彩盒提供空氣動力風扇 6），搭載中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星及亞太電信指定資費0元起。