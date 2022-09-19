2022台南國際音樂節開幕演出《億載京城‧經典浪漫音樂會》，將於9月23及24日晚間7時30分在億載金城登場。5位先行抵台的國際聲樂家於完成隔離後，19日共同在記者會上引吭高歌，也為國際音樂節唱響開幕序曲。

市長黃偉哲表示，儘管過去2年多因疫情較少有國際音樂家來台演出，但市府仍克服萬難邀請國際知名聲樂家登台獻唱。今年國際音樂節的開幕演出，特別邀請5國6位知名聲樂家結合高水準的表演團隊，呈現眾多經典名曲，曲目橫跨不同風格、不同音域唱腔，共有11個歌劇、1個輕歌劇及8個音樂劇曲目，展現出無與倫比的藝術性，但又兼具耳熟能詳的流行親和力。

文化局長葉澤山認為，《億載京城‧經典浪漫音樂會》是政府重新開放邊境後，國內首場由地方政府企畫自製的國際節目，該音樂會集結5國6大知名聲樂家在國定古蹟億載金城重磅登場，現場將一連獻唱23首觀眾耳熟能詳的經典曲目，氣勢磅礡絕無冷場。

市府文化局也說，配合防疫計畫，出席記者會的聲樂家均已完成隔離，包括：義大利籍女高音Maria Pia Piscitelli、喬治亞籍女高音Maria Kublashvili、墨西哥籍男高音Héctor Sandoval、德國籍音樂劇演員及演唱家Anna Langner、Christian Alexander Müller等。文化局期盼透過此次盛大的音樂饗宴，讓社會脈動與生活逐步恢復日常。

製作人余能盛指出，此次音樂會的演唱曲目，除了大眾熟知的《杜蘭多公主》裡的《公主徹夜未眠》，以及《魔笛》的《夜后詠嘆調(第二幕)》，更有台灣少見的曲目，像歌劇《拉克美》中花腔女高音最具代表性的詠嘆調《銀鈴之歌》，還有輕歌劇《微笑之國》、藝術性音樂劇《歌劇魅影》、《艾薇塔》、《悲慘世界》、《西城故事》等知名曲目。