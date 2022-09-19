台東接連發生規模6.4、6.8強震，且餘震不斷讓民眾擔心還有大地震，有網友發現，高雄鳥松玄鷲山高邑雲天宮的主神關聖帝君今年初曾預言，農曆9月附近全台有大地震之兆，尤其東部和南部最嚴重，與成功大學地球科學系教授饒瑞鈞提醒重視嘉南地區斷層不謀而合。

有網友在臉書「高雄大小事」發文，指高雄玄鷲山高邑雲天宮今年初抽出的國運籤，曾預告今年除了疫情及農曆8月中旬前後宜防戰亂發生外，農曆4月或9月附近，全台恐有大地震之兆，尤其位於東部、南部最為嚴重，宜小心為要。

高雄玄鷲山高邑雲天宮今年國運籤預言農曆9月附近有大地震，尤其東部、南部最嚴重。（翻攝自 高雄大小事FB）

而關聖帝君預測「南部」可能有大地震，與成大地球科學系教授饒瑞鈞指未來要重視嘉南地區斷層不謀而合，饒瑞鈞解釋，台南以北鮮少有能量釋放，加上人口集中在西半部，一旦發生大地震，災害將更嚴重，而中央氣象局地震測報中心主任陳國昌也指出，嘉南地區是地震測報中心的觀察重點。

對此，網友紛紛留言：「神準」、「願台灣都平安」、「天啊好準」、「第二點蠻準的啊」、「現在是農曆8月下旬，真的就在農曆9月附近耶」、「天佑台灣，剛剛在地震，高雄真的搖超大」。但也有人表示，「會準可以報一下下一期大樂透還是威力彩號碼全中嗎」、「神威顯赫為何不幫忙消滅瘟疫，這次的疫情延燒近3年，我一直納悶」。

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