苗栗確診趨勢圖。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗今天確診分布情況。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天19日新增新冠肺炎本土確診709例，其中男性330人、女性379人，年齡分布1歲以下至93歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例12萬9655人，人口占比確診率達24.22％。

衛生局指出，苗縣疫情由本年度第23週一週內確診1萬2445人達高峰，降溫發展至第35週達1周4787人確診，至第36周確診人數5507人、37周5832人及38周6675人，確診上升14.45％，以確診趨勢圖來研判疫情持續緩升溫趨勢中，防疫仍不可鬆懈。

衛生局指出，中央今年採購第一批Moderna次世代雙價疫苗，已抵達台灣，預計9月24日起配送各縣市政府，首批雙價疫苗縣獲撥配1萬275人劑，衛生局將在24日疫苗到貨後，當日撥入18鄉鎮市衛生及53家合約醫療院所供民眾就近選擇院所接種疫苗。

衛生局表示，本次Moderna次世代雙價疫苗，優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用，即是第3、4、5劑追加劑使用，與前1劑需間隔3個月。衛生局也將於10月1日上午在7大鄉鎮市開設大型接種站，提供流感疫苗及新冠疫苗接種，實際時間地點將再行公告。

中秋連假過後疫情升溫，徐耀昌縣長呼籲符合各劑次接種條件的長者或幼兒等脆弱族群盡速接種疫苗；至於較年輕、且沒有潛在風險因子者，仍建議完成完整劑次疫苗接種。

鄉親如果出現疑似症狀務必停止上班上學，可先使用家用快篩試劑篩檢，65歲以上長輩及高風險族群若確診，請遵從醫囑指示儘早使用抗病毒藥物。守護自己及家人健康，共同維護社區安全防線。