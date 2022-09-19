授權金無共識，TVBS新聞台可能遭移頻，大豐電與台灣寬頻TBC發出聲明表示，此舉為彰顯特定頻道代理商挾戶數規模及代理優勢恣意漲價之不合理作為，且移頻並非下架，該頻位歸屬第二新聞區塊，敬請勿為不當泛政治化聯想臆測，全案靜待主管機關NCC依法審理決議。

大豐電聲明如下：

一、本公司為恪遵法規、公司治理實績有目共睹的上市企業，同時為不涉足頻道代理的系統經營者，為彰顯特定頻道代理商挾戶數規模及代理優勢恣意漲價之不合理作為，經各項商業因素考量後，申請將TVBS新聞台移頻至CH149，移頻並非下架，該頻位歸屬第二新聞區塊，異動方式符合主管機關未來實施之三位數編碼政策安排以及區塊化要求，於法無違。

二、為提供消費者多元選擇，保障消費者權益，本公司旗下各系統於同案申請將鏡電視新聞台於CH55上架。此次頻道異動純屬商業考量，敬請勿為不當泛政治化聯想臆測，全案靜待主管機關NCC依法審理決議。

三、有線電視產業由大型MSO兼營頻道代理業務已久，前述TVBS新聞台即是委由中嘉集團旗下頻道代理商(全球數位)處理授權事宜，本公司從未與TVBS新聞台直接洽談授權金，亦非針對特定頻道進行異動。

四、本公司誠摯籲請TVBS頻道業者逕洽協商，勿任由頻道代理商從中影響交易秩序，以共促產業正向發展，保障消費者權益。

台灣寬頻通訊顧問股份有限公司(TBC)聲明如下：

一、本公司於110年9月起與各大頻道代理商洽議111年度授權事宜，其中TVBS新聞台委由代理商中嘉集團出面協商，本公司訴求授權費計算之合理性，如頻道內容在Youtube同步直播恐影響系統業者權益等，但代理商怠於處理反映，不斷拖延協商進度，嗣於111年5月竟發函全台各系統，貿然調漲所代理頻道之價格，顯然視系統商之協商訴求為無物，斲害商誼。

二、TBC旗下各系統考量各新聞頻道價值、經營方式經營實需等因素，已申請將TVBS新聞台移頻至CH158，該頻位相鄰為無線、新聞屬性頻道，規劃為第二新聞區塊，此異動方式符合區塊化要求，且頻道安排有利於未來三位數編碼政策實施，消費者仍得依所需收視喜愛的頻道。

三、為顧及消費者收視權益，本公司旗下各系統申請將鏡電視新聞台於CH55上架，提供消費者一個嶄新多元的頻道內容。

四、此次頻道異動為商業協商考量之結果，全案將靜待主管機關NCC依法審理；本公司誠摯籲請TVBS頻道業者逕洽TBC協商，勿任由頻道代理商從中影響交易秩序，以共促產業正向發展，方能有助維護消費者權益。