今年採購第二批莫德納次世代雙價疫苗80.3萬劑昨日抵台，北市衛生局今說明新冠肺炎疫情發展與疫苗接種安排，並宣布自明天起，符合資格的民眾可透過疫苗預約平台預約接種莫德納次世代疫苗，且9月24日開打首日，將有5家醫院提供接種服務。

北市衛生局指出，自明日起，台北市疫苗預約平台開放預約次世代疫苗，並定於9月24日開打莫德納次世代疫苗，首日由5家醫院提供接種服務，分別為台北長庚、北市聯合醫院仁愛院區、中興院區、忠孝院區及陽明院區。

此外，9月25日起，共25家合約診所可提供接種服務；9月26日起，則全面提供預約接種服務，民眾可於明日起，透過北市預約平台預約接種服務，本次計有約4萬名額。 若不方便於平台預約，9月26日至10月2日，北市醫院特別門診也提供超過1萬名額，歡迎民眾踴躍預約接種。

北市衛生局提醒，莫德納次世代雙價疫苗9月24日起提供第一階段對象作為追加劑接種，包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，追加劑與前一劑接種間隔至少3個月以上，民眾可依需求依照接種期程，選擇劑別接種。