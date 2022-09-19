台中監獄收容人陳坤和17日趁戒護就醫脫逃，翌日落網，法務部與矯正署政風人員至中監展開調查，針對脫逃案涉及行政疏失須調查釐清，中監初步認定「有疏失」，針對相關人員的懲處進行討論，另是否涉及疏縱人犯涉及刑責，檢方說，已介入調查。

矯正署台中監獄指出，陳坤和一脫逃即啟動緊急應變作業流程、成立指揮中心，配合檢警搜捕陳，另配合法務部政風小組、矯正署政風人員，了解陳脫逃過程，依據戒護流程追究相關人員行政責任。

陳坤和脫逃事件爆發後，法務部正視此事，但行政疏失部分至少有3項缺失，第1項、陳在戒護就醫時有落實搜身程序，但陳如何取得鐵線破壞腳鐐，卻未被戒護人員發現而脫逃，調查釐清追究責任。

第2項、戒護就醫仍需上手銬、腳鐐，陳卻僅腳鐐、無手銬，讓陳輕易脫逃；第3項、陳當天上午取出鋼釘後回病房休息，與其他3名收容人在同1房，因有1人到急診室檢查，由主任管理員負責2間戒護病房，在巡視2間病房空檔時而陳脫逃，被認為有行政疏失。

雖然外界質疑，除行政疏失至少有3項，但是否涉及刑責？台中地檢署表示，收容人脫逃、公務員有無疏縱人犯等，目前已分案由檢察官調查中，將儘速究明事實，若屬實依法將嚴正處理。