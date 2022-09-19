雲林縣麥寮鄉民擔心六輕防震措施不足，六輕強調已加強防震。（本報資料照片）

連日強震，雲林縣雖未傳出災情，但麥寮鄉民卻很擔心鄉內六輕工業區防震措施是否足夠，六輕管理部19日表示工業區在30餘年填海造陸時，即特別重視防震措施，因此能夠通過23年前的921大地震考驗，這幾天的地震沒有影響廠區運作，廠區會持續加強防震措施，確保員工與附近居民安全。

花東地區近日發生數次芮氏規模6以上強震，雲林山區與海區的最大震度均達4級，位於麥寮鄉沿海的六輕工業區此次並未傳出災情，不過鄉民們擔心後續可能還有強震，希望相關單位持續監督六輕加強防震措施。

雲林縣長張麗善表示，縣府已啟動六輕相關應變，針對各廠製程操作情形，與環管中心聯繫並查詢通報紀錄，除計畫性及歲修停車製程外，其餘均維持正常運作，燃燒塔亦無異常排放情形，將持續監控六輕工業區操作情形。另外已在各工業區群組請各廠商巡視各項設備及建築物結構安全。

六輕工業區管理部表示，1991年六輕選定於雲林縣麥寮鄉，開始著手填海造陸及建廠計畫，填海造陸時，特別重視地質改良鞏固基地，以因應各種天災，1999年921大地震，工業區安然度過，面對此次地震，也已加強各種防震措施，請民眾放心。

麥寮鄉民代表吳明宜說，這幾天不少鄉民很擔心地震可能造成六輕損害危及大家，她聯絡六輕工業區了解是否有災情，還好一切平安，但還是要求六輕全面清查各廠管線，因為地震的大幅震動，可能造成管線鬆脫，形成不可預期的危險，絕對不可掉以輕心。

麥寮鄉民指出，六輕是全台最大石化區，各廠區有許多易燃原料，一旦受強震影響，隨時可能發生意外，有必要超前部署事先防範，才不會讓大家生活在恐懼中。