國民黨主席朱立倫18日赴桃園參加活動，批民進黨桃園市黨部發黑函文宣非常無恥，也挺桃園市長參選人張善政，指農委會研究案他僅是計畫主持人，並不是他來執行這個報告。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬19日受訪指出，如果朱立倫主席自己擔任這麼久的高官，可以接受以後計畫主持人都可以不用負責任，那也真的佩服他，也批朱不必與張善政綁在一起，綁到連研究案都幫他卸責。

鄭運鵬說，國民黨說的抹黑應該請張善政先生說明才對，朱立倫主席與其用政治性、情緒性的語言來講這份報告，呼籲朱張善政院長是他提名的，不顧地方意見霸王硬上鉤，想請問朱立倫是否有看過那份研究案、有無看過別人所質疑的部分，包含複製貼上、抄襲、前後對調就可以申請5736萬元，如果朱主席看過了再來講沒關係，或者朱主席可以陪同張善政一起開說明記者會，如果他們要在地震新聞過後再來開也沒有意見，用迴避、訴訟、質疑的方式沒有辦法去解決現在大家對於3年期5700多萬研究報告easy money的質疑，希望他們兩個一起召開公開的說明會，不要再找理由迴避。