微涼秋季適合來場療癒旅程，礁溪老爺即日起至12月31 日推出「極上老爺四天三夜長住專案」，入住全館唯一一間26坪日式榻榻米精緻老爺套房，再送價值6,000元好禮，包含宜蘭包車半日遊、90分鐘happy hour無限暢飲、炸物拼盤、台北與宜蘭來回接駁、洗衣金、沐浴組等，平日雙人一泊二食每房每晚18,900元起。

主打唯一26坪日式精緻老爺套房再享專人服務！客房偌大空間以藺草塌塌米、和風壁紙、大片落地窗與禪風茶具打造出靜謐的日式氛圍，白天與夜晚皆可欣賞不一樣的蘭陽平原美景，入住期間有專人辦理進房、帶房與訂餐服務，免去排隊之苦，餐點可選擇雲天自助餐廳大啖豐富自助式晚餐，晚上8點到9點30分提供醴泉酒吧雙人歡暢宵夜組，包含8款啤酒、8款精選智利、義大利、法國及西班牙的紅酒與白酒，皆可無限續杯暢飲，搭配日式炸雞塊、魚柳條及薯條等炸物拼盤，翌日睡到自然醒11點退房後，再到岩波庭宜蘭廚房享用晨光早午餐直到下午2點，悠閒度過美好假期。

此外，入住還享有價值2,200元半日包車小旅行，飯店針對各類客群提供不同旅行路線與來回接送，如龍潭湖、仁山植物園、梅花湖或中興文創園區等，滿足旅客需求。專案再送多項貼心好禮，包括價值1,100元的老爺經典伴手禮「舒心緹花巾沐浴組」，含提花面巾兩入、佛手柑沐浴露及護膚乳、洗衣禮金500元與雙人台北礁溪來回接駁，搭配續住不打掃，再送「老爺精緻防疫組」，含口罩與洗手乳，深度旅行也能守護地球。

【未成年請勿飲酒，飲酒過量有礙身體健康】