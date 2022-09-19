華碩(2357)電競手機ROG Phone 6D Ultimate今(19)日盛大舉行新品發表會，其搭載聯發科(2454)旗艦級天璣9000+行動平台，是聯發科技與華碩首次在電競手機上合作，故聯發科總經理陳冠州親自現身站台，他表示，雙方合作代表兩大旗艦品牌強強聯手，未來將持續與華碩展開更加深入的合作。

聯發科總經理陳冠州表示，聯發科耕耘旗艦級行動通訊動平台多年，多項技術指標領先業界，更以創新及差異化屢屢創造市場成功的實證，市占率持續增加。電競手機代表著超高規格、性能卓越，本次聯發科和華碩電競手機合作，代表兩大旗艦品牌強強聯手，推出最頂級的6D Ultimate系列。

陳冠州進一步說，聯發科以最頂規的旗艦級手機平台天璣9000+，為華碩最新6D Ultimate系列打造領先業界的最強勁表現，全面提升玩家的極致體驗。未來，聯發科將持續與華碩展開更加深入的合作，滿足用戶和科技愛好者對新一代旗艦行動平台的所有想像，攜手成為市場的旗艦領航者。

聯發科最頂級的天璣9000+旗艦 5G行動平台，透過旗艦性能的CPU、GPU 和最新一代 HyperEngine 5.0遊戲優化引擎，將遊戲玩家們共同追求的關鍵體驗：聲、光、觸，轉化為技術指標，全方位提升智慧手機的遊戲體驗，協助廠商打造極具沉浸感的最佳遊戲手機。