大陸外交部19日舉行例行記者會，被問到據日媒報導，日本東京電力公司近日發佈消息，對經多核素處理系統（ALPS）淨化後的福島核電站核污染水進行採樣分析，發現鍶-90的活度濃度約為日本國家標準值的3倍。大陸外交部發言人毛寧表示有注意到該報導，認為充分說明國際社會在日方資料可靠性、淨化裝置有效性、環境影響不確定性等方面的關切是完全合理的。

毛寧強調，海洋不是日本的垃圾桶，太平洋不是日本的下水道。中方再次敦促日方停止強推核污染水排海，認真回應各國正當關切，切實履行應盡的國際義務，與周邊鄰國在內的利益攸關方和有關國際機構充分進行協商，以科學、公開、透明、安全的方式尋找核污染水的妥善處置辦法。

毛寧表示，日方在核污染水排海方案存在諸多疑點、國際社會合理關切沒有得到妥善解決的情況下，執意強行推進排海方案及排海管道工程建設，是極其不負責任的。