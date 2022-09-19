桃園八德運動中心天花板被震塌登上CNN！女主播慘被嚇傻

台東縣池上鄉18日下午2時44分發生芮氏規模6.8大地震，桃園市八德區驚傳剛完工的國民運動中心天花板倒塌，突然像骨牌一樣片片崩落，嚇得民眾落荒而逃，畫面觸目驚心。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（18）日就預言「保證這畫面國際矚目，《CNN》都會看這個畫面」，結果真的登上了CNN國際新聞，CNN女主播更是驚呆了，直呼「沒有人受傷嗎？哇！」引發討論。

桃園八德運動中心因為台東強震導致天花板崩塌，讓許多在打球的民眾倉皇逃生，有網友更是狠酸「根本是用生命體驗羽球場」、「這新竹棒球場翻版吧」，而崩塌的畫面也被現場的監視器錄下，宛如好萊塢電影場景的畫面也登上了CNN的國際新聞，CNN女主播看見這幕更是驚呆了，直呼「沒有人受傷嗎？哇！」

這也呼應了昨日吳子嘉的預言「我跟你保證這畫面國際矚目，《CNN》都會看這個畫面」，而在網路論壇PTT上更是有許多網友直呼「感謝燦哥讓世界看見台灣」、「桃園台灣之光」、「看好了世界，台灣只示範一次電影劇情」，就連媒體人黃揚明都說「登上CNN了，讓世界看見台灣…」，許多人也表示「桃園羽球場真的是不良品」、「公共工程品質，美國哪跟得上」、「桃園新知名景點：八德國民運動中心」、「丟人現眼的執政能力」。