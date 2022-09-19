2022跨聯盟籃球邀請賽19日進入第3天賽程，首場SBL裕隆納智捷對上PLG RISING STARS，得分平均的裕隆隊在下半場穩住領先位置，雖然第4節被追上，不過裕隆仍76比72收下在跨聯盟邀請賽的首勝。

賽後裕隆教頭邱大宗表示：「感謝球員拚搏精神，場上執行到位，沒有造成連敗，需要一勝讓士氣更穩定。第4節應該多拉點保險分，不過對方也做的防守變陣，對我們造成較大威脅，關鍵時刻防守上盡量不給對方投三分球，以拚戰精神堅持到最後一刻。」

本季從T1臺南台鋼獵鷹轉戰裕隆的黃宗翰，以及選秀會補進的新秀陳品銓，都繳出不錯的個人數據，黃宗翰13分、7籃板，陳品銓13分、5助攻，比賽中還給讀義守大學時的隊友、PLG RISING STARS後衛白曜誠一記火鍋。

陳品銓透露，決定挑戰職業後，評估自己在SBL球隊的發展比較有磨練機會，因此雖然SBL、T1、PLG三個聯盟的選秀會都有報名，還是將SBL列為優先考量，進入SBL後，7月底到裕隆隊訓練後，感受到和大學聯賽不同的身體對抗強度，加上要轉型打控球，增壯來提升身體對抗強度及儘快熟悉控球打法，是自己SBL首個賽季兩大課題。