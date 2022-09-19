霧峰警分局萬豐派出所警員張紹峯，今年獲臺中市警察推薦角逐警政署「111年全國績優警勤區」評核，從眾多人選中贏得殊榮，霧峰警分局萬豐派出所表示，張員平時致力深耕警勤區工作，但最為人樂道的是2021年曾在火警現場不顧自身安全，徒手搬移瓦斯桶，實屬警界楷模。

據了解，張紹峯從警近10年，自擔任警勤區工作日日認真積極，且深入當地鄰里之中，與轄內里長、居民皆保持良好的互動，透過實地走訪街區小巷，了解社區居民大小事，不但會與里長、社福單位共同關懷勤區內的弱勢家庭、獨居老人，也破獲多起勤區內毒品、竊盜及通緝犯等案件，維護社區治安，深獲民眾肯定。

霧峰警分局萬豐派出所表示，2021年10月曾有民宅傳出火警，張員發現屋旁有一瓦斯桶將遭火勢侵襲，不顧自身安危徒手將瓦斯桶迅速搬離，冒險犯難精神實屬警界楷模，也令民眾津津樂道。對此張員謙虛表示，自己只是警界的1顆小螺絲，盡力扮演好人民保母的角色，很榮幸獲得全國績優警勤區員警殊榮，更期許自己邁步向前為民服務

霧峰警分局長李建興表示，警勤區工作是治安的根基，透過警民之間密切的互動與聯繫，才能有效掌握地方治安狀況，奠定社區防護網的穩固基礎。