戴資穎客串演出，與蘇晏霈、傅子純對戲。（民視提供）

戴資穎客串演出，與蘇晏霈、傅子純對戲。（民視提供）

戴資穎客串演出，與蘇晏霈、傅子純對戲。（民視提供）

羽球球后戴資穎上周末驚喜現身在民視8點檔《黃金歲月》外景，和蘇晏霈、傅子純在羽球場獻出戲劇演出初體驗。戴資穎表示很感謝她代言的娘家熬雞精邀請，讓她可以一圓奶奶的戲劇夢。她首次客串演出就有亮眼表現，導演也給戴資穎100分的好成績，而戴資穎也展現球后的好人氣，當天拍攝吸引許多圍觀民眾，戴資穎也對來者不拒的球迷簽名，親和力十足。

戴資穎說，奶奶是民視忠實觀眾，她知道要來民視客串，尤其對戲演員是奶奶熟悉的蘇晏霈跟傅子純，所以一到片場就急著和兩人拍照回傳給奶奶。對於現身本土劇演自己，戴資穎說她的台語沒問題，因為從小跟奶奶講台語，所以面對台詞的台語都覺得「沒問題」。

同場對戲的蘇晏霈表示一得知可以和球后戴資穎對戲，就興奮到睡不著覺，尤其自己平常就是小戴迷，有收集她整套的球衣、球具，除此之外，還有買她代言的商品，能夠和偶像合體演出，讓她心花怒放被導演提示說「你們劇中是好朋友，要鎮定！」。

傅子純則說能夠跟戴資穎在8點檔合作，真是非常難得的經驗，尤其知道她忙接下來的國際賽事，還可以來客串真的非常難得，也對她初次8點檔的體驗給了100分的高分，大讚台風穩健，果然是世界球后。