為擴大金融業務規模及服務層面，元大銀行南屯分行19日喬遷開幕，希望提供民眾、企業兼具溫度與速度的服務，及專業、多元的金融商品諮詢與規劃。

元大銀行南屯分行，位於台中市西區東興路與向上路交叉口附近，將以在地深耕，積極開發鄰近的公司與商家，提供優惠的薪資轉帳服務，並結合集團資源，透過專業理財團隊，提供客戶市場趨勢及展望資訊，再依客戶需求，給予客製化資產配置規劃建議，以協助客戶達成財富累積目標。

此外，元大銀行南屯分行還有房貸、信貸及信用卡等完整的消費金融商品，以滿足客戶所有金融需求。

元大銀行南屯分行，亦會不定期舉辦理財講座及品味生活等活動，強化客戶體驗，致力成為客戶心目中最信任的金融合作夥伴。

元大銀行近年來經營成績亮眼，屢獲佳績，今年度再次獲得財訊財富管理大獎「最佳服務」、「最佳理專團隊」、「金融服務創新」，及今周刊財富管理評鑑「最佳智能理財」等獎項殊榮，顯示元大銀行在金融領域的長期耕耘，深獲客戶及社會認同，必能給予台中市西區民眾更優質完善全方位的金融服務。

元大銀行南屯分行在喬遷慶祝活動現場，還特別邀請惠明盲校的學生，進行音樂演奏，結合公益，讓喬遷慶祝活動，更具意義。